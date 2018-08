Perú vs Chile EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes por la Copa Panamericana U23

Perú vs Chile se enfrentan EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes. El sexteto nacional debuta en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores en la Copa Panamericana U23. El encuentro fue programado para las 7:00 p.m. (hora peruana).

"El equipo está en muy buena condición física y anímica. Chile es un rival que ha venido creciendo, pero confiamos en nuestro trabajo, y lucharemos punto a punto porque queremos empezar la Copa con una victoria", Shiamara Almeida, quien será la capitana en este torneo.

#VoleyLovers desde este martes todos al Coliseo Bonilla para vivir la #CopaPanamericanaU23 #YoTeAlientoPerú ❤️🏐🙌🏻



PROGRAMACIÓN:

14 7pm 🇵🇪 vs. 🇨🇱

15 7pm 🇵🇪 vs. 🇬🇹

16 7pm 🇵🇪 vs. 🇨🇺



🎟 @teleticketperu de martes a viernes:

General: S/ 10

Preferencial: S/ 20 pic.twitter.com/K8bO5MKgm1