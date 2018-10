UFC 229: Mike Tyson dice que las escenas del McGregor vs Khabib superan al escándalo de la oreja de Holyfield

Conor McGregor y Khabib Nurmadomedov protagonizaron una batalla campal en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, al termino de la pelea del main event del UFC 229, que tuvo como ganador al ruso por sumisión (mataleón) en el cuarto round. Sin embargo, todo se salió de control cuando 'The Eagle' (apodo de Khabib) brincó de la jaula para envolverse en una gresca con Dillon Danis, sparring del irlandés quien le estaba provocando fuera del octágono, poniendo en riesgo la seguridad y vida de los asistentes.

El espectáculo resultó tan bochornoso que hasta Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, pareció ruborizarse. A su juicio, este capítulo superó incluso al que él mismo había protagonizado en 1997 al arrancar con los dientes, en pleno combate, un pedazo de la oreja derecha de Evander Holyfield. "Nunca pensé que esto pudiera suceder. Más loco que mi pelea ante Holyfield", escribió el exboxeador en Twitter.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.