McGregor se ilusiona con una nueva pelea con Nurmagomedov: "Buen golpe, espero la revancha"

Acabada la gran pelea por la UFC 229 entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor en donde el ruso retuvo su título. El irlandés hizo público su deseo de revancha mediante sus redes sociales.

Y es que 'The Notorious' utilizó su cuenta de Twitter para publicar lo siguiente: "Buen golpe, espero la revancha". De esta manera, quedó a la espera de lo que diga Khabib ante su

propuesta.

Good knock. Looking forward to the rematch.