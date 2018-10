Triple H contó por qué Roman Reigns mantuvo en secreto su enfermedad

El anuncio de Roman Reigns el pasado lunes dejó en sorpresa a todo el Universo de la WWE pues absolutamente nadie sabía que sufría de leucemia y mucho menos que debería alejarse de los cuadriláteros para seguir su tratamiento.

Triple H, en una entrevista brindada esta semana, reveló algunos detalles de lo sucedido y explicó por qué fue algo que se mantuvo en secreto la enfermedad de Roman Reigns.

Resulta que este tema ya había sido conversado entre ambos luchadores y Roman Reigns pidió que no se revele este tema para que no la gente no sienta pena por él.

"Muy poca gente sabía lo de su primera batalla contra la leucemia. Él y yo hablamos sobre ella. Pero se trataba de algo que él no quería que trascendiera hasta cierto punto de su carrera porque no quería que la gente se compadeciera de él o le facilitaran las cosas", contó Triple H.

Lo único que se sabe hasta el momento es que el luchador samoano estará lejos de la WWE hasta que se recupere del todo nuevamente.