Rally Dakar 2019: cuatrimoto nacional y su convicción de conquistar un Top 10

Después de un complicado proceso de recuperación por una fractura en el antebrazo durante sus constantes corridas, el cuatrimotero, Christian Málaga, regresa para su tercera lucha con más ímpetu y perseverancia que nunca a la competencia internacional más disputada y dura en el mundo de los fierros, Rally Dakar 2019, que para esta edición se correrá solo en territorio peruano, con la firme convicción de conquistar un Top 10 de Rally Dakar.

Esta fiesta automovilística se llevará a cabo el próximo año del 6 al 17 de enero, partiendo desde Lima con destino a Pisco, donde será la primera etapa de la carrera. Posteriormente se dirigirán a San Juan de Marcona en Ica, luego ingresarán a Arequipa, Moquegua y Tacna. La competencia tendrá un recorrido de 5 mil kilómetros, donde 70% será arena y el 30% otro tipo de terreno.

Después de dos duras presentaciones en Rally Dakar, desde su debut en el Dakar 2013, donde no tuvo mucha suerte por una fractura de mano cuando disputaba la sexta etapa entre Arica y Calama. Luego tuvo una segunda participación en la edición de este año, y ahora para el próximo Rally Dakar 2019, dentro de la categoría de carreras en cuatrimotos, Málaga va por su revancha como una de nuestras mejores cartas nacionales en este duro reto; pese a la falta de apoyo por parte de la Federación Peruana de Motociclismo (FDEPEM).

En el país, respecto al apoyo que se brinda en la categoría cuatrimotos, Málaga comenta que hace falta una mayor acogida y promoción. No se han organizado muchas carreras y las pocas que se han realizado no han sido muy publicitadas. Asimismo, el medio tiene jóvenes pilotos que son muy buenos, en Arequipa por ejemplo, quieren venir a correr pero no se les dan facilidades para trasladarse. Son jóvenes que no tienen el recurso económico para traer sus motos acá, comprar pasajes aéreos, pagar un hotel, entre otras cosas; sostuvo el piloto.

Para Christian Málaga, a la Federación le falta mayor actividad e iniciativa en ese sentido, llevar a los jóvenes talentos al Instituto Peruano del Deporte (IPD), al Estadio Nacional, convocar a la prensa para presentarlos, proveerles de uniformes, etc.; entre otras formas de apoyo. Se deberían brindarles las condiciones que aporten y motiven la participación de los pilotos que representan al país en esta competencia mundial. El torneo Rally Dakar es una carrera que genera mucho dinero, no sé si tanto como el fútbol, pero al menos es el segundo deporte que más dinero genera, mucho comercio, mucha gente y turismo, sostuvo.