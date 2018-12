Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk realizaron pesaje antes de luchar en el UFC 231 [VIDEO]

En la UFC 231, la representante peruana Valentina Shevchenko tendrá una difícil prueba en la búsqueda por obtener el cinturón de peso mosca, en la nueva rama femenil de la organización. La rival será nada menos que la polaca Joanna Jedrzejczyk, a quien ya se ha enfrentado en otras ocasiones, aunque con resultados positivos.

Hace unas horas, como suele suceder antes de cada pelea, ambas luchadoras realizaron el pesaje. Ninguna tuvo problemas en superar este punto, notándose muy tranquila a Valentina Shevchenko, a pesar de los gestos que hacía su próxima rival ante la vista de la prensa y espectadores alrededor.

Joanna Jedrzejczyk posó de una forma retadora, pero la 'Bala' ni se inmutó ante ella, quedándose quieta, en su posición corporal y gestual. Tras ello, Valentina Shevchenko y la deportista polaca posaron ante las cámaras, concentradas en conseguir el cinturón de peso mosca que se disputará.

Recordemos que el enfrentamiento entre Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk será la coestelar de la pelea por el título de peso pluma entre Max Holloway y Brian Ortega. El UFC 231 se desarrollará este sábado 8 de diciembre a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Scotiabank Arena de Toronto de Canadá.

For the flyweight strap!@BulletValentina vs @JoannaMMA



Who leaves the undisputed champion? 🏆 #UFC231 pic.twitter.com/jFk3XU64Cx