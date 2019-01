Así se vivió el pesaje previo al Pacquiao vs Broner por el título wélter en Las Vegas [VIDEO]

Este viernes 18 de enero se realizó el pesaje oficial del evento Pacquiao vs Broner, que marcará el retorno del icónico boxeador filipino Manny Pacquiao al MGM Grand Garden de Las Vegas. Ambos luchadores no tuvieron inconvenientes para llegar al pesaje que necesitaban.

Por un lado, Pacquiao alcanzó las 146 libras sobre la pesa, mientras que Broner logró los 146.5 lbs.

Ambos protagonizaron el último cara a cara, aunque sin la tensión característica en otras peleas.

Desde las 9 p.m. (hora peruana) de este sábado, Pacquiao se medirá contra Broner en su retorno a Las Vegas tras dos años.

MINUTO A MINUTO Pesaje Pacquiao vs Broner

- La báscula registra que Manny Pacquiao alcanza las 146 libras, mientras que Broner las 146.5 lbs.

- ¡Empezó la ceremonia de pesaje entre ambos luchadores!

- Cada vez falta menos para el inicio del pesaje estelar entre Pacquiao y Broner.

- Los espectadores ya van llegando al MGM Grand Garden, donde se realizará el pesaje del Pacquiao vs Broner.

Previa Pacquiao vs Broner



Pacquiao y Broner se verán las caras por última vez previa a su pelea en el combate de gala de este sábado, en el cual el filipino deberá defender el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que le arrebató al argentino Lucas Matthysse.

"The Problem" llega con una mala racha, dado que no registra triunfos en sus últimos dos años. En su última pelea obtuvo un empate contra Jesse Vargas. Ahora, intentará ponerse en el ojo mediático si es que consigue una victoria sobre Pacquiao.



El pesaje oficial podrá ser visto desde Fox Premium para deleite de los amantes de box que quieran vivir la antesala del Pacquiao vs Broner.

¿A qué hora ver el pesaje Pacquiao vs Broner?

El pesaje oficial de ambos boxeadores en Las Vegas se realizará a las 7 p.m. (hora peruana).



CARTELERA: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: FOX Premium y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.