Stefano Peschiera: "Si fuera de la Selección Peruana, sería Renato Tapia"

La Selección Peruana al mando del técnico Ricardo Gareca, nos regaló muchas alegrías con su participación en la reciente edición de la Copa América Brasil 2019. Los seleccionados por el ‘Tigre’ lograron llegar hasta la final de la competencia continental luego de 44 años de agonía, por ello y por el empuje que le pusieron a cada partido, aún con una triste derrota ante los anfitriones; todos los peruanos nos sentimos orgullosos de ellos.

Esta alegría es compartida por uno de los deportistas más reconocidos en el Perú pero no precisamente se desempeña en el rubro del balompié, por el contrario, es velerista, sin embargo, no está alejado del mundo del ‘deporte rey’, pues se mantiene informado sobre todo lo que sucede con la Bicolor.

Se trata de Stefano Peschiera, velerista nacional reconocido por sus importantes logros obtenidos a nivel mundial representando al Perú. El deportista, quien además es una de nuestras cartas más potentes en los Juegos Panamericanos Lima 2019; se refirió al desempeño de la Selección Peruana de Fútbol, y hasta se animó a revelar quién sería si fuera parte del equipo de Gareca.

El deportista dijo: "Si yo fuera un futbolista de la selección, yo sería el más trabajador y ese es Renato Tapia. Es él que siempre está allí, consistente, que raras veces tiene malos partidos y que da todo por la camiseta, como un capitán. Con ello me identifico", esto en recientes declaraciones para la Agencia Andina.

Sin embargo, el velerista contó que su gusto por el fútbol no es desde ahora, pues tiene un pasado ligado al ‘deporte rey’: "Jugué al fútbol desde chiquito junto con la Vela. Estaba en el equipo de mi colegio y jugaba de delantero o por los lados porque aprovechaban mi velocidad, pero tenia el problema de que nunca levantaba la cabeza y solo centraba para que los jugadores altos cabeceen. Luego pasé a jugar al club Regatas, tras ello un equipo que no recuerdo el nombre me contrató, incluso me hizo una carta pase pero solo entraba en los últimos 15 minutos. Jugué 20 partidos y luego me fui a Estados Unidos a estudiar y a dedicarme a la vela", afirmó.

Cabe señalar que aparte de ser una de las principales figuras peruanas que participarán el los Juegos Panamericanos Lima 2019, Stefano Peschiera ya tiene su boleto listo para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esto, siendo el primer peruano en lograr la ansiada clasificación para este importante evento.

Stefano Peschiera ha hecho su nombre en base a victorias, pues hasta el momento ha obtenido ocho títulos del Centroamericano de vela, y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se enfrentará con otros deportistas en la categoría Laser Standard: "Guatemala, Estados Unidos, Brasil y Perú son los que tienen más posibilidades de ganar una medalla. Lo bueno es que a todos les he ganado, igual sería un grave error confiarse", finalizó.