Lima 2019: Vania Torres se quebró tras recibir medalla de plata en los Panamericanos

Lima 2019 | La surfista Vania Torres logró la medalla de plata en SUP (Surf de Remo) de surf en los Juegos Panamericanos 2019. Al momento de declarar a la prensa, la tablista nacional no pudo evitar quebrarse por lo cerca que quedó de llevarse el oro en la playa del Complejo Deportivo de Punta Rocas.

En Latina, la tablista declaró notablemente emocionada por el resultado. Así, detalló a quiénes dedicaba el logro histórico.

“Aguanta que respiro. (Suspiro) Se lo quiero dedicar a todas las personas que han venido a vernos, la hinchada está increíble. Sobre todo a mi mamá y a mis abuelos, que siempre me han estado apoyando. Estar tan cerca del oro y que se me haya escapado de las manos me ha matado, pero se corrió y se dejó todo en la cancha”, señaló Vania Torres.

Crédito: ESPN

Tras ello, reveló que no pudo contar con su entrenador durante la final de SUP femenino, en la cual cayó frente a la colombiana Isabella Gómez.

“Le quiero dedicar esto a mi entrenador, que no pudo venir de Estados Unidos porque sufrió un ataque”, agregó.

Finalmente, Vania Torres indicó que el surf peruano aún tiene para darle más alegrías al país, por lo que exhortó que haya más apoyos a la tabla nacional en el futuro.

“Gracias al IPD y la Federación por apoyarnos tanto. Estados mejorando mucho. El deporte del surf tiene mucho más que darles. Vamos por más”, sentenció la ganadora de la presea de plata de los Panamericanos de Lima 2019.