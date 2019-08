Carl Lewis: “Hemos quedado impresionados con las instalaciones de Lima 2019, son fantásticas” [VIDEO]

Visitas de lujo. Carl Lewis y Leroy Burrell se encuentran en nuestra capital para presenciar las pruebas atléticas que se realizarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ambos ex deportistas son históricos atletas quienes consiguieron medallas olímpicas representando a Estados Unidos.

Por ello, la organización de Lima 2019 realizó una conferencia de prensa para presentar a ambos ex deportistas, los cuales resaltaron las instalaciones construidas en nuestra capital para este torneo.

"Pasamos por el estadio y dije qué impresionante. USA no tiene un estadio atlético como el que ustedes tienen. Siéntanse orgullosos", señaló Leroy Burrell respecto a las instalaciones de Lima 2019. Además, Carl Lewis dijo estar impresionado con la infraestructura para este torneo.

“Hemos quedado impresionados con las instalaciones de Lima 2019, son fantásticas”, afirmó el ganador de 9 medallas de oro en cuatro JJ.OO. distintos. Sin embargo, Lewis indicó que actualmente ya no realiza mucho deporte ‘por que se cansa’, lo cual generó las risas de los asistentes a esta conferencia.

"Ya no corro ahora por que me canso, pero si hago deporte. Hago bicicleta, me gusta. Vivo en Houston, tengo una bonita casa. Ahora soy entrenador. Uno quiere alejarse de esto pero al final vuelves", afirmó ‘El hijo del viento’.

De igual forma, ambos deportistas resaltaron la igualdad de género en el deporte en general, incluso Lewis le pegó a Donald Trump a quien acusó de racista. Además, resaltaron los avances en control de dopaje para los actuales deportistas.

"No entendemos como atletas que buscan subirse un podio, se les pase por la cabeza consumir alguna sustancia para mejorar su desempeño. En el mundo del deporte no se concibe la idea de pelear una competencia haciendo uso de estrategias no válidas", sentenció Lewis.