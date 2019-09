Juegos Olímpicos: 6 razones para no perderse Tokio 2020

Estos meses serán claves para muchos deportistas de alrededor del mundo ya que estarán buscando los últimos cupos para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Gran cantidad de personas ya han separado sus boletos rumbo a Japón. Y es que los amantes del fútbol, vóley, natación, entre otros deportes, no quieren perderse este gran evento que paralizará al mundo en los próximos meses.

Pero apenas se conoció que Japón fue elegido como la próxima sede de los Juegos Olímpicos, no cabía duda que Tokio 2020 tendría lo último en tecnología como robots asistentes, estadios modernos, etc.

Tokio 2020 no solo será atractivo por la tecnología que mostrará, sino también porque será el inicio de una nueva generación de atletas y el debut de varios deportes. Además, habrá mayor participación de deportistas mujeres.

Estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 marcarán un antes y un después a nivel mundial. Figuras como Usain Bolt, David Rudisha, Michael Phelps y Andy Murray no estarán en el continente asiático. Otro que hará sentir su ausencia es el basquetbolista Carmelo Anthony, el mejor anotador en la historia de Estados Unidos.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos no quieren dejar nada al azar y en el caso de la inauguración, se contrató a una empresa que generará una lluvia de estrellas artificiales. El proyecto llamado “Sky Canvas”, ocurrirá a más de 60 kilómetros de altura.

Como se mencionó al inicio, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tendrá lo último en tecnología. Existirán robots que ayudarán al desplazamiento de turistas invidentes o que tengan alguna discapacidad, así como el ofrecimiento de información.

