Se cumplen 36 años de la vez que Francisco Boza ganó medalla olímpica para el Perú

Hace 36 años, desde Estados Unidos llegaba la grata noticia de que un peruano había hecho historia al ganar, en ese momento, la segunda medalla olímpica para el país. Se trataba de Francisco Boza.

Un joven deportista nacional contó con el apoyo de su familia para poder estar presente en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. A pesar de llegar a territorio norteamericano prácticamente de manera anónima, confío en su capacidad y se quedó con el segundo lugar en tiro bajo la modalidad de fosa olímpica.

‘Pancho’ se encontraba estudiando en Alemania, pero hizo una pausa y realizó un viaje de casi 20 horas para llegar a Estados Unidos. En esa época, no existía el IPD por lo que todo fue costeado por sus padres.

La competencia

Tres días antes de la inauguración, Francisco Boza ya estaba instaurado. El tirador, con solo 19 años, empezó a sentir la importancia de representar al país en unos Juegos Olímpicos. “Yo no pensaba en fallar o no fallar. A mí no me sumaba ni me restaba estresarme en ese momento” recuerda en una entrevista para la Revista Regatas.

En la etapa final, Boza se encontraba limpiando su escopeta, cuando de pronto su papá le dijo, “es tu turno, tienes que desempatar”. Tras ello, 'Pancho' entró en acción logrando el segundo lugar en la modalidad de fosa olímpica para registrar su nombre en la historia nacional y mundial del tiro deportivo

¿Cuántas medallas tiene Perú en los Juegos Olímpicos?

Más de 300 deportistas han representado al Perú en las 31 ediciones de los Juegos Olímpicos logrando un saldo de cuatro medallas: una de oro y tres de plata en los deportes de tiro deportivo y voleibol.

La primera medalla dorada fue obtenida por Edwin Vásquez en Londres 1948. Luego. fue el turno de Francisco Boza, quien se alzó con la de plata en Los Ángeles 1984. Tras ello, la Selección Peruana de vóley se llevó la presea de plata en Seúl 1988. Por último, Juan Giha logró la misma presea en Barcelona 1992.

¿Cuántos peruanos ya están clasificados para Tokio 2020?

Actualmente, son 17 los deportistas nacionales clasificados para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se celebrarán en el 2021 debido al coronavirus.

Christian Pacheco - Maratón

Mary Luz Andia - 20 kilómetros marcha

Kimberly García - 20 kilómetros marcha

Royner Navarro - Ciclismo en ruta

Gladys Tejeda - Maratón

Alessandro De Souza Ferreira - Tiro fosa olímpica

Marko Carrillo - Tiro con pistola 25 metros

Nicolás Pacheco - Tiro skeet

Stefano Peschiera - Vela modalidad Láser

Paloma Schmidt - Vela modalidad láser

Maria Belen Bazo - Vela modalidad láser

Luca Mesinas - Surf Open

Daniella Rosas - Surf Open

Ariana Orrego - Gimnasia competencia múltiple

Maria Pia van Oordt -Vela modalidad clase 49er Fx

Diana Tudela- Vela modalidad clase 49er Fx

Pool Ambrocio – Lucha libre