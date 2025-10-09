- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
Comité Olímpico Peruano celebra 101 años de vida institucional
Desde su fundación en 1924, el COP ha promovido la participación de atletas peruanos en competencias internacionales, consolidándose como el ente rector del olimpismo en Perú.
El Comité Olímpico Peruano (COP) conmemora hoy 101 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte olímpico nacional y con los valores que inspiran al movimiento olímpico en el mundo: la excelencia, la amistad y el respeto.
Fundado el 9 de octubre de 1924, el COP ha sido, desde entonces, el ente rector del olimpismo en el Perú, promoviendo la participación de nuestros atletas en las más altas competencias internacionales y acompañando los sueños de generaciones de deportistas que han llevado con orgullo los colores del Team Perú.
PUEDES VER: Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano
En más de un siglo de historia, el Comité Olímpico Peruano ha impulsado la creación y fortalecimiento de federaciones nacionales, fomentando el deporte desde la formación de base hasta el alto rendimiento. Asimismo, ha trabajado de manera constante en la capacitación de entrenadores, dirigentes y profesionales vinculados al deporte, consolidando una estructura moderna y comprometida con el futuro olímpico del país.
El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, destacó que este aniversario “representa la continuidad de un legado construido con esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte. El COP sigue trabajando para ofrecer a nuestros atletas las mejores condiciones para competir y para que el Perú continúe siendo referente de espíritu olímpico en la región”.
Durante la primera gestión de Renzo Manyari el Perú logró los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho y Lima 2024, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los XX Juegos Panamericanos Lima 2027. Este año por unanimidad fue reelegido presidente del Comité Olímpico Peruano por el periodo 2025 – 2029.
Asimismo, este nuevo aniversario, llega en un momento especial, cuando el COP lidera a nivel internacional la organización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, evento que marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, y que reunirá a miles de atletas de 17 países de América.
El Comité Olímpico Peruano agradece a todas las instituciones, federaciones, deportistas y profesionales que han formado parte de esta historia, renovando su compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, unión y orgullo nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50