Comité Olímpico Peruano celebra 101 años de vida institucional

El Comité Olímpico Peruano (COP) conmemora hoy 101 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte olímpico nacional y con los valores que inspiran al movimiento olímpico en el mundo: la excelencia, la amistad y el respeto.

Fundado el 9 de octubre de 1924, el COP ha sido, desde entonces, el ente rector del olimpismo en el Perú, promoviendo la participación de nuestros atletas en las más altas competencias internacionales y acompañando los sueños de generaciones de deportistas que han llevado con orgullo los colores del Team Perú.

En más de un siglo de historia, el Comité Olímpico Peruano ha impulsado la creación y fortalecimiento de federaciones nacionales, fomentando el deporte desde la formación de base hasta el alto rendimiento. Asimismo, ha trabajado de manera constante en la capacitación de entrenadores, dirigentes y profesionales vinculados al deporte, consolidando una estructura moderna y comprometida con el futuro olímpico del país.

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, destacó que este aniversario “representa la continuidad de un legado construido con esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte. El COP sigue trabajando para ofrecer a nuestros atletas las mejores condiciones para competir y para que el Perú continúe siendo referente de espíritu olímpico en la región”.

Durante la primera gestión de Renzo Manyari el Perú logró los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho y Lima 2024, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los XX Juegos Panamericanos Lima 2027. Este año por unanimidad fue reelegido presidente del Comité Olímpico Peruano por el periodo 2025 – 2029.

Asimismo, este nuevo aniversario, llega en un momento especial, cuando el COP lidera a nivel internacional la organización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, evento que marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, y que reunirá a miles de atletas de 17 países de América.

El Comité Olímpico Peruano agradece a todas las instituciones, federaciones, deportistas y profesionales que han formado parte de esta historia, renovando su compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, unión y orgullo nacional.