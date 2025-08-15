0

Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, tuvo un grato encuentro con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari.

    Medallero Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

    Santiago Peña estuvo acompañado del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

    El encuentro entre el presidente de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

    El presidente del gobierno paraguayo tuvo la atención de los presentes mesa por mesa y abrazó al titular del COP que lidera al Team Perú que hasta el momento gana 9 medallas en este torneo continental.

    Medallero en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

    PAÍSESOROPLATABRONCETOTAL
    1. Brasil472528100
    2. Estados Unidos14212055
    3. Colombia14111742
    4. Chile1371030
    5. México9162045
    6. Argentina7181234
    7. Guatemala5277
    8. Canadá35715
    9. Paraguay2349
    10. Cuba2237
    11. Ecuador2147
    12. Puerto Rico2024
    13. Venezuela14712
    14. Perú1269
    15. Panamá1113
    16. Islas Vírgenes de los Estados Unidos1102
    17. Uruguay1023
    18. Bolivia1001
    19. Bahamas0123
    20. Jamaica0112
    21. República Dominicana0101
    22. Trinidad y Tobago0044
    23. Bermudas0011
    24. Costa Rica0011
    25. El Salvador0011
    26. Guyana0011

    Renzo Fukuda fue el prime rperuano en obtener medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Lo realizó en la disciplina esgrima, con la modalidad florete.

