Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, tuvo un grato encuentro con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari.

Santiago Peña estuvo acompañado del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez.

El encuentro entre el presidente de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

El presidente del gobierno paraguayo tuvo la atención de los presentes mesa por mesa y abrazó al titular del COP que lidera al Team Perú que hasta el momento gana 9 medallas en este torneo continental.

Medallero en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

PAÍSES ORO PLATA BRONCE TOTAL 1. Brasil 47 25 28 100 2. Estados Unidos 14 21 20 55 3. Colombia 14 11 17 42 4. Chile 13 7 10 30 5. México 9 16 20 45 6. Argentina 7 18 12 34 7. Guatemala 5 2 7 7 8. Canadá 3 5 7 15 9. Paraguay 2 3 4 9 10. Cuba 2 2 3 7 11. Ecuador 2 1 4 7 12. Puerto Rico 2 0 2 4 13. Venezuela 1 4 7 12 14. Perú 1 2 6 9 15. Panamá 1 1 1 3 16. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 1 0 2 17. Uruguay 1 0 2 3 18. Bolivia 1 0 0 1 19. Bahamas 0 1 2 3 20. Jamaica 0 1 1 2 21. República Dominicana 0 1 0 1 22. Trinidad y Tobago 0 0 4 4 23. Bermudas 0 0 1 1 24. Costa Rica 0 0 1 1 25. El Salvador 0 0 1 1 26. Guyana 0 0 1 1

Renzo Fukuda fue el prime rperuano en obtener medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Lo realizó en la disciplina esgrima, con la modalidad florete.