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Clasificados Red Bull Batalla Perú 2026/27: La vieja escuela y el nuevo 'under' se ven las caras
Red Bull Batalla Perú ya conoce a sus primeros seleccionados, una mezcla de leyendas, vigentes campeones y talentos emergentes que lo darán todo por el campeonato nacional.
La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 empieza a tomar forma. Tras el cierre del proceso de audiciones, ya se conocen a los MCs que aseguraron su presencia en el evento del próximo 11 de setiembre. A ellos se suman los clasificados por podio de la temporada anterior y tres cupos que llegarán desde colectivos de freestyle.
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Clasificados a Red Bull Batalla Perú 2026/27
Clasificados por audiciones:
- Jota Shoy
- Stick
- Ramset
- Katacrist
- Venti
- Piero Pistas
- Letras Tarapoto
- KG
- MSL
- NSP
Clasificados por podio del año pasado:
- Nekroos
- Icon
- JC Snake
Cupos pendientes de colectivos:
- Lima: Límite Zero
- Arequipa: White City Battles
- Trujillo: Rap Deluxe
Históricos, favoritos y nuevas voces
Entre los nombres más fuertes aparece Jota Shoy, tricampeón nacional de Red Bull Batalla Perú y subcampeón internacional en 2016, cuando disputó la final ante Skone en Lima. Su regreso lo coloca nuevamente como uno de los candidatos naturales al título.
Otro histórico es Stick, campeón nacional en 2013, 2020 y 2021. Su presencia le suma experiencia y jerarquía a una competencia que también tendrá a Ramset, bicampeón regional de Lima y tercer lugar nacional en 2020.
La nueva generación también tendrá representantes de peso. Katacrist, campeón nacional en 2024, vuelve con cartel de favorito tras consolidarse como una de las figuras más importantes del recambio peruano. A él se suman nombres como KG, quien llega en gran momento competitivo, y Venti, que disputará su primera Final Nacional con un estilo marcado por el flow, la musicalidad y la adaptación a instrumentales de trap.
También destacan Piero Pistas, semifinalista nacional en 2021, y Letras Tarapoto, representante del oriente peruano. En tanto, MSL y NSP aparecen como parte de las sorpresas de la temporada y buscarán hacerse un lugar frente a rivales con mayor recorrido.
Por el lado del podio anterior, Nekroos llega como subcampeón nacional y uno de los favoritos. Lo acompañan Icon y JC Snake, quienes también aseguraron su clasificación directa. Cabe recordar que Almendrades, campeón de la edición pasada, no estará en esta Final Nacional porque obtuvo un cupo directo a la Internacional 2026/27 tras ser subcampeón en Chile.
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