Red Bull Batalla Perú amplía el periodo de audiciones hasta el 10 de junio

La siguiente gran historia del freestyle peruano todavía está por escribirse. Y puede empezar en apenas un minuto. Red Bull Batalla anunció que extendió el plazo de audiciones para la temporada 2026/27, una decisión que concede a los MCs de todo el país unos días más para intentar hacerse con un sitio en la competición de freestyle más importante del ámbito hispanohablante. La nueva fecha límite será el 10 de junio.

La edición de este año no será una más. Además de reunir a varios de los nombres más reconocidos del panorama nacional, el certamen contará con un incentivo especial: la Final Internacional de 2027 se celebrará en Perú.

El primer paso hacia la tarima

El camino en Red Bull Batalla comienza desde el instante en que un MC remite su audición.

Para participar, hay que descargar la aplicación oficial de Red Bull Batalla, registrarse y elegir la competición que corresponda. Una vez dentro, la plataforma mostrará una temática aleatoria y el participante tendrá que improvisar durante un minuto sobre uno de los beats disponibles.

Ese minuto servirá como presentación de cada competidor ante el equipo de evaluación, integrado por personas vinculadas de forma directa a la cultura del freestyle.

La creatividad, la rapidez de respuesta, el desarrollo de las ideas, la puesta en escena y la claridad al improvisar serán factores decisivos para pasar a la siguiente fase. Por eso, aunque la grabación dura solo 60 segundos, detrás suele haber una preparación larga.

Una sola oportunidad para demostrar quién eres

A diferencia de otros formatos, las audiciones de Red Bull Batalla solo admiten la subida de un video. Una vez enviado el material, no se puede sustituir. Por eso, muchos participantes invierten varios días en ensayar antes de registrar su versión final.

La principal recomendación es simple: escoger un momento en el que uno se sienta cómodo, seguro y concentrado. La confianza suele ser determinante cuando toca improvisar frente a una cámara.

También conviene grabar en un lugar silencioso, con buena iluminación y una conexión estable a internet, para evitar problemas durante el envío.

Una Final Nacional con nombres de peso

La clasificación no asegura un trayecto sencillo. Quienes superen el proceso de selección se toparán con una Final Nacional que ya tiene a varios protagonistas de la temporada anterior confirmados.

Nekroos, segundo de la última edición, volverá a estar presente. Lo mismo sucederá con Icon y JC Snake, quienes completaron el podio nacional y sellaron su pase a la nueva temporada.

La única ausencia entre los primeros puestos será Almendrades. El MC peruano logró el subcampeonato en la Final Internacional disputada en Chile, un resultado que le dio acceso directo a la próxima Internacional, sin necesidad de pasar por el circuito peruano.

A esos nombres se sumarán los clasificados por audición y los representantes que consigan cupos a través de colectivos aliados, con lo que se completará la lista de participantes para septiembre.

Los primeros nombres que buscan regresar

Mientras continúan abiertas las audiciones, varios competidores conocidos ya han decidido dar el primer paso. Entre ellos figuran Venti, Xplain y KG, tres nombres con experiencia en la escena nacional que buscarán regresar a los escenarios de Red Bull Batalla.

De todos ellos, KG es probablemente quien más expectativa despierta entre los aficionados. El freestyler llega tras ganar FMS Perú y representar al país en la competición internacional de la liga, logros que lo colocan como uno de los candidatos naturales a pelear por el título si logra clasificarse.

Con todo, la historia de Red Bull Batalla ha demostrado una y otra vez que los favoritos no siempre acaban levantando el trofeo. Cada temporada surgen nuevos talentos capaces de sorprender y abrirse paso entre los nombres más consolidados.