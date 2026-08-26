La histórica campeona olímpica Joan Benoit Samuelson fue una de las figuras de la Media Maratón de Lima

Lima recibió a una de las figuras más importantes de la historia del atletismo mundial. Joan Benoit Samuelson, primera mujer en conquistar un oro olímpico en maratón, llegó a la capital peruana para participar en la edición 117 de la Media Maratón de Lima, donde compartió la línea de partida con miles de corredores.

Benoit Samuelson formó parte de esta competencia de la mano de Nike, en el marco de un fin de semana dedicado al running y al encuentro con la comunidad deportiva peruana. Su presencia representó una oportunidad para que los aficionados conocieran de cerca a una deportista que marcó una época y que, más de cuatro décadas después de su consagración olímpica, continuó vinculada a las carreras.

La atleta estadounidense escribió una de las páginas más importantes del deporte en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. En aquella edición, el maratón femenino debutó en el programa olímpico y Benoit tomó el control de la competencia desde los primeros kilómetros. Tras correr buena parte del recorrido en solitario, cruzó la meta como la primera campeona olímpica de esta disciplina.

Joan Benoit Samuelson llegó a Lima y se sumó a la edición 117 de la Media Maratón.

Su trayectoria ya contaba con importantes triunfos antes de aquel histórico oro. Joan había ganado en dos oportunidades el Maratón de Boston y, durante su segunda victoria, estableció el tiempo más rápido conseguido hasta entonces por una mujer en una prueba de 42 kilómetros.

En 1985 volvió a demostrar su enorme nivel al conquistar el Maratón de Chicago con un tiempo de 2.21.21. Aquella marca se convirtió en su récord personal y permaneció durante 18 años como récord estadounidense. Además, fue dueña de la plusmarca estadounidense de media maratón durante 21 años.

El paso del tiempo tampoco consiguió alejarla de las pistas y las calles. A los 50 años, Benoit Samuelson volvió a completar un maratón en menos de 2 horas y 50 minutos, mientras que en las décadas posteriores continuó participando en competencias y demostrando su vigencia dentro del mundo del running.

Durante su visita al Perú, la histórica corredora participó en distintas actividades relacionadas con la Media Maratón de Lima. Entre ellas estuvo su presencia en la Expo de la competencia, donde tuvo contacto con medios de comunicación y corredores.

Asimismo, el sábado participó en un conversatorio privado en el que compartió detalles de su trayectoria, habló sobre la evolución del running y explicó las razones que la mantuvieron ligada a este deporte durante más de cuatro décadas.

El domingo 23 de agosto llegó el momento más esperado: Joan Benoit Samuelson volvió a colocarse en una línea de partida. La campeona olímpica fue una de las participantes de una carrera que reunió a 21.000 corredores y que formó parte de la historia del atletismo peruano desde su primera edición en 1909.

La presencia de una figura de su magnitud también coincidió con el crecimiento que había experimentado el running en el Perú. Su participación permitió que una leyenda del maratón mundial compartiera recorrido con miles de atletas peruanos y fuera parte de una jornada que celebró la pasión por correr en las calles de Lima.