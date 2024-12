Liga Peruana de Vóley: programación de partidos por la fecha 4 y tabla de posiciones

Después del corto receso, la temporada de vóley se retomará este sábado 4 de enero con intensos duelos como el de Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano, Rebaza Acosta vs Club Atlético Atenea y el que se perfila como protagonista de la jornada es el duelo entre Universitario de Deportes vs Universidad San Martín.