TI9: Virtus.pro presenta su nueva identidad gráfica

Virtus.pro, quienes fueron invitados a The International 2019 (TI9) tras quedar segundos en el ranking del Dota Pro Circuit (DPC) cambiaron nuevamente su identidad gráfica a una edición especial cambiando a un oso panda.

El característico Oso Blanco Ruso de Virtus.pro que a lo largo de los años ha visto varios cambios de estilo, ha sido reemplazado por el Panda Gigante de China en honor a The International 2019.

"Shanghái se merece su propio oso. Presentamos nuestro logo y uniforme para TI9 #GOGOVP" escriben en su redes sociales al hacer la presentación de esta nueva identidad.

Alexei 'Solo' Berezin es quien modela para la presentación la nueva camiseta con el nuevo logo mostrando al Panda Gigante y con los nuevos colores que han cambiado de naranja a rojo.

Además de esos cambios ahora han integrado el nombre de la organización y de los jugadores con su traducción a sinogramas chinos de fondo y en color rojo sobre el cual se acomoda en letras blancas el nickname del jugador.

Las letras 'VP', se integraron con su apodo dado por los chinos 'Pelea Poderosa'; además esta no es la primera vez que cambian de identidad gráfica, de hecho es algo que Virtus.pro hace frecuentemente, la última vez fue a inicios de este año que dejó atrás la identidad con la cual participaron en TI8.

No hay duda que Virtus.pro ha sido en estos últimos años un equipo muy fuerte, como también uno de los favoritos para ser campeones de The International pero, su desempeño dentro del torneo no ha sido suficiente para llegar al Top 4.

Debido a esto cada identidad gráfica que ha tenido Virtus.pro durante The International ha venido junto a memes que ejemplifican el contraste entre su nivel pre y durante The International.



Meme del logo de Virtus.pro. | Foto: @hoyatsui

El año pasado, Virtus.pro empató por el quinto y sexto puesto con Team Secret, siendo uno de los favoritos para campeonar, lo mismo ocurrió en The International 2017 y 2015 (no clasificaron en el 2016).

The International 2019 empieza el 14 de agosto aproximadamente a las 08:00 UTC-5 (Hora Perú) con la fase de grupos y el campeón se llevará hasta el momento, casi $15M de dólares.

