TI9: distribución de premios, calendario y más del evento con $32M

Dota 2 creo un nuevo blog, allí nos invita a prepararnos (al igual que ellos) para The International 2019. Así pues, su página web vuelve a brindarnos la información más importante que los fanáticos buscamos como el calendario de partidas, distribución de premios, equipos y más que te contaremos a continuación:

Este TI9 ha alcanzado la asombrosa cifra de $32,080,991 (hasta las 23:31 del 07/08/2019) volviéndose el evento con mayor pozo en esports de la historia. El récord lo ha estado superando año tras año, estuvo a punto de ser derrotado por Fortnite que hizo su primer torneo mundial con $30 millones en categoría solo y dúo respectivamente.

El campeón del mundial de Dota 2 se llevará $14,596,851 (45.5%), seguido por el segundo que ganará $4,170,529 (13%). Desde el tercer lugar hasta el puesto seis, los equipos asegurarán 1 millón de dólares como premio. Alcanzar el TOP 6 será una durísima batalla, puesto que los participantes en esta temporada han brillado más que nunca.

FOTO: Wykrhm Reddy

La mayor diferencia lo notamos entre los puestos 17-18 y 13-16. Los equipos eliminados del torneo y que no llegarán al evento principal ganarán $80,202 (0.25%), mientras que los penúltimos $481,215 (1.5%) superando en seis veces el último lugar. Sin lugar a dudas, la fase de grupos será una batalla por sobrevivir y mejorar la ganancia del equipo.

El torneo está separado en 2 partes con la fase de grupos y evento principal. La fase de grupos empezará desde el 15 al 18 de agosto. Pero, deben recordar que el torneo al ser en China tendrá 13 horas de diferencia con Latinoamérica. En el caso de Perú empezará el 14 de agosto a las 8:00 pm y acabará el 18 de agosto.

Desde el 19 al 25 de agosto tendremos el evento principal. Los fanáticos podrán disfrutar por primera vez del mundial de Dota 2 en China y hay mucha expectativa por la ceremonia de apertura que mostrará el país oriental. La primera partida que inicie esta fase será el lunes 19 de agosto a las 10 pm hora Perú.

Welcome to The International Twitter feed. Check back here for all the main stage and behind-the-scenes action from the biggest esports event of the year—coming to you live from Shanghai. Group Stage kicks off on August 15 with the Main Event action set to run August 20-25. #TI9 pic.twitter.com/pMk2imeUkJ