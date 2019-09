Dota 2 | TNC anuncia su nuevo equipo para el DPC 2019-20

TNC Predator ha anunciado el roster oficial, para su equipo de Dota 2, con el que competirá en el DPC 2019-20 para conseguir la clasificación a The International 2020.

Así lo anunciaron mediante su cuenta de Twitter.

To complete our roster, let us all welcome @kpiidota and @MarchDota ! Here is our lineup for the upcoming season: 🇵🇭 Kim "Gabbi" Villafuerte 🇵🇭 Armel Paul "Armel" Tabios 🇦🇺 Damien "kpii" Chok 🇵🇭 Timothy "Tims" Randrup 🇰🇷 Taewon "March" Park #StrongerTogether #SummonYourStrength pic.twitter.com/cutG7tvuTM

Después de su participación en The International 2019, donde quedaron entre los puestos 9 y 12, el equipo asiático le dijo adiós a dos de sus figuras: Carlo "Kuku" Palad y Nico "eyyou" Barcelon.

Viéndose con dos jugadores menos, la organización se tomo un tiempo para decidir quienes serían sus dos nuevos jugadores. El primero en anunciarse fue Damien "kpii" Chok que jugará de posición 3.

El último equipo de Damien fue Mineski con el que participó en The International 2019. Lo que significa que es un jugador con gran experiencia.

Esto no es todo, kpii fue parte del Newbee que logró llegar a la final de The International 2017 donde perdió contra Team Liquid.

La segunda inclusión al equipo fue Taewon "March" Park jugador koreano que estuvo como coach de Fnatic durante el último The International. Él será el nuevo Hard Support del equipo.

A pesar de las nuevas incorporaciones, el equipo de Filipinas tuvo que decirle adiós a una pieza clave de la escuadra. Lee "Heen" Seung, coach del conjunto, se separó del equipo y actualmente no tiene un futuro definido.

Our new lineup will be seeing action tomorrow at the WESG 2019 Philippine online qualifiers. To clarify, a new ruling allows the maximum of two foreign players to play per country.