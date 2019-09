Dota 2 | MDL Chengdu será la primera Major del Dota Pro Circuit 2019-20

El día de ayer Valve anunció el lugar donde se llevaría a cabo la primera Minor del Dota Pro Circuit 2019-20 y hoy ha revelado donde será la primera, y única, Major que se jugará este año.

The Chengdu Major — the first Major of the Dota Pro Circuit 2019-2020 will be presented by @MarsMedia between November 16-24, 2019 in Chengdu, Sichuan, China.



16 Teams.

$1 Million USD Prize Pool

15000 DPC Points.#DPC #Dota2 pic.twitter.com/fTc1kZJF41