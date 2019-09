Dota Summit Minor, se confirma el primer evento del Dota Pro Circuit 2019-20

Mediante sus redes sociales oficiales tanto Wykrhm Reddy, vocero oficial de Valve, como Beyond The Summit han confirmado que la primera Minor del Dota Pro Circuit 2019-20 se llevará acabo en Los Ángeles, Estados Unidos y se llamará Dota Summit Minor.

#DotaSummit 11 by @BeyondTheSummit is the first Minor of the Dota Pro Circuit 2019-2020. It will kick off from Los Angeles between Nov 7-10, 2019 with the first ever live studio audience.



The road to The International 2020 begins! #DPC #Dota2 pic.twitter.com/fYlno8pCld — Wykrhm Reddy (@wykrhm) September 19, 2019

Como se puede observar en la imagen oficial, el evento se llevará a cabo en el mes de noviembre entre los días 7 y 10. Esta Minor será el primer evento de Beyond The Summit al que podrá asistir público para alentar a sus equipos favoritos. Así que se trata de un evento que dará mucho de que hablar.

Eso no es todo, el co fundador de Beyond The Summit, David "LD" Gorman, ha confirmado que este será el único evento del DPC 2019-20 que se llevará a cabo en Estados Unidos.

First and only NA DPC event of 2019 😏



Tickets will be very limited, so make sure you follow and stay tuned if you want to watch live DOTA in our studios! https://t.co/tnoQH2YaN6 — David Gorman (@LDeeep) September 19, 2019

¿Qué es Beyond The Summit?

Beyond The Summit es una empresa que se fundó en el 2012 con el objetivo de castear y comentar diferentes torneos de Dota 2. Con el paso del tiempo, se fueron posicionando entre el público que finalmente los convirtieron en el cast en ingles número 1 en el mundo.

Su primer torneo, como organización, se llevó a cabo en el año 2014 y llamó mucho la atención debido al peculiar estilo con el que se desarrollaba el torneo.

Recordemos que las clasificatorias para esta Minor se llevarán a cabo entre el 5 y el 10 de octubre. Antes de esto, se tendrá que anunciar el escenario donde se jugará la próxima Major y de ahí se procederá a realizarse la fase de clasificación con el nuevo sistema que Valve ha diseñado.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)