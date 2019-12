5 Fracasos y decepciones de la década en los esports peruanos

Siguiendo con los 'Top' para cerrar la década, Rodrigo 'Zipo One' Kriete, nos comparte su Top 5 de los fracasos y decepciones de los esports peruanos.

El matchfixing o “322” de Elite Wolves

El año 2016 fue el primero donde los esports peruanos comenzaban a crecer, las organizaciones aparentaban estar formalizándose y los mejores equipos nacionales ya estaban dando pelea en el panorama internacional. Dentro de este primer auge en los esports peruanos, la organización Elite Wolves sobresalía por sus buenos resultados y su aparente estabilidad.

Grande fue la sorpresa cuando el 21 de febrero de ese año “los lobitos” presuntamente apostaron en su contra en la partida que definiría el 3er puesto de ProDota League para luego dejarse ganar en dicha partida. El sitio de apuestas y la opinión pública favorecían ampliamente a Elite Wolves por lo cual su repentina derrota 2-0 ante Infamous Gaming levanto sospechas y empezó las investigaciones por parte de Valve y otros medios.

No fue hasta meses después que Valve se pronunció sobre el tema. Su resolución fue vetar de manera permanente (o bannear) a todos los involucrados en el arreglo de partidas. Los culpables serian Freddy “Smash” Sina, Iwo “Iwo” Bejar, Ricardo “Mstco” Roman y Juan “Vann” Tito de Elite Wolves, así como Jesus “Ztok” Carhuaricra que jugaba en Infamous Gaming.

Este hecho concluyo la carrera profesional de todos los implicados y retraso el crecimiento del Dota peruano cuando recién estaba despegando. El hecho causo tanta vergüenza en la comunidad que la misma organización Elite Wolves elimino el año 2016 su página de Liquipedia.

Iwo olvida el Aegis contra Evil Geniuses

Mucho antes del “322” el jugador Iwo “Iwo” Bejar estaba pasando un por una etapa accidentada de su carrera. Considerado uno de los mejores jugadores del país, pero al mismo tiempo el jugador con peor rendimiento de su equipo, el segundo momento que más marcaría su carrera llegaría el 28 de febrero del 2014. For Sweet Revenge jugaba la semifinal de la llave inferior de Liga Netolic Pro #5 West contra Evil Geniuses, uno de los equipos más fuertes de la región, cuando lo impensable ocurrió.

Después de un sólido juego temprano por parte de los peruanos, Iwo aprovecha un espacio creado por su equipo para ir por el máximo objetivo del juego, Roshan, quien al morir otorga la Égida del inmortal que le da a su portador una segunda vida. Iwo no tuvo presión alguna, el equipo contrario no tenía visión de él y su héroe (Ursa) podía ir solo por el gigante de piedra. Sin embargo, al terminar con la vida de Roshan, Iwo olvida recoger la Égida del inmortal ante el asombro del mundo y pierde de esta manera una ventaja enorme que le pudo dar la victoria a su equipo.

Este hecho sería recordado por los fanáticos del juego con la frase ‘Yo no olvido lo de Iwo’.

The Final Match

2017 fue un año de logros para el Dota peruano, Infamous clasificaba a The International y a DreamLeague, los equipos peruanos empezaban a ser conocidos a nivel internacional y las empresas empezaron a apostar por lo esports. Sin embargo, el evento que más prometió desde principios de año fue The Final Match. Este torneo pretendía traer a equipos internacionales por primera vez al Perú y hacerlos competir con el talento local. Además, traería por primera vez al Perú al comentarista más conocido mundialmente en Dota 2, el gran Tobiwan junto a su compañero Gareth.

La emoción del público no se hizo esperar y varios esperaban con ansias la venta de entradas para asistir del 7 al 9 de Julio al estadio Eduardo Dibós. Sin embargo, la primera duda de la comunidad llego cuando salió el primer lote de entradas. Los precios eran altísimos, incluso las más económicas, los amantes del Dota 2 empezaban a dudar si el evento valdría el elevado precio de las entradas. A pesar de la duda inicial, las entradas más caras fueron las primeras en agotarse y el público depositó su fe en la organizadora Bastion para que ejecute bien todo lo que prometió.

Llegado el evento, Bastion cumplió con casi todo lo prometido. Los equipos internacionales llegaron al país junto con Tobiwan, los asientos más caros tuvieron su Meet & Greet y su acceso limitado al lounge y el Dibos estrenaba el mejor escenario de esports en la historia peruana. Desgraciadamente a pesar de todo esto, el evento es visto hasta la fecha como un fracaso.

El estadio no estuvo ni a un 25% de capacidad, las entradas se remataban en la entrada del coliseo a mitad de precio, incluso menos. Quienes pagaron la entrada más cara no tuvieron todos sus beneficios prometidos y si bien los comentaristas hacían lo mejor que podían para hacer un buen show, las demoras entre partidas creaban espacios vacíos que dificultaban mantener la emoción durante el torneo.

Sin embargo, la peor parte llegaría meses después de terminado el torneo. The Alliance, equipo ganador de The Final Match, publico en sus redes que, a pesar de reiteradas peticiones, aun no se les habría depositado el premio del primer lugar. La situación se solucionó a los pocos días, desgraciadamente llegó a la prensa de esports internacional. A la fecha el equipo Midas Club reclama no haber recibido su parte del premio de este evento.

Infamous Gaming en League of Legends

Si bien la organización Infamous gaming es conocida más por sus numerosos logros en Dota 2, la organización tuvo un paso turbio y dramático por League of Legends. En el 2017 el equipo de Infamous Gaming logra clasificar a la Liga Latinoamérica Norte, liga organizada por el mismísimo Riot Games y transmitido oficialmente para toda la región, lamentablemente su paso por esta liga no sería más que un sinfín de problemas.

Infamous perdió 9 de 10 partidas en la liga apertura y empato 1, este resultado los hizo descender a la segunda división el mismo año de su ascenso. La mala racha no terminaría ahí, ya que ese mismo año no solo fracasaron en recuperar la categoría en la clausura, sino que quedaron sextos. La organización continúo jugando pequeños torneos semanales hasta desaparecer en marzo del 2018.

La carta de “Unban” que presentó Iwo con la congresista Paloma Noceda a Gabe Newell

Años después del escándalo del “322” un nuevo medio hizo un pequeño intento por levantar el veto de los jugadores de Dota 2. Aprovechando la cobertura del torneo más importante de Dota 2 “The International”, Iwo “Iwo” Bejar esport Manager de Live Media en esa época, lograron conseguir el apoyo de una congresista para enviarle una carta el mismísimo dueño de Valve, Gabe Newell, para que le quite el veto de participación a él y sus compañeros.

El hecho fue alabado por varios medios y aplaudido por la comunidad, parecía ser que por fin los jugadores más recordados de la escena peruana volverían a pisar un torneo oficial de Valve. La congresista Paloma Noceda, expresidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte fue quien ayudo a elaborar una carta oficial para que sea entregada directamente a Gabe Newell. Sin embargo, aún seguimos esperando respuesta de dicha carta desde su entrega en agosto del 2018.

Al día de hoy el tema de “La carta de Iwo” ha pasado a ser un meme y una anécdota graciosa para la comunidad de dota, haciendo gracia de la supuesta ingenuidad del jugador y su medio.

Estas son a mi punto de vista los 5 fracasos y/o decepciones más recordadas y grandes de los esports peruanos en esta década. Solo nos queda esperar a las sorpresas que nos trae la siguiente.

