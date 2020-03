DJ, jugador de Dota 2 de Fnatic: "Cuando cancelaron la Major sentí sentimientos encontrados"

The Summit 12, fue el último torneo LAN que se realizó de Dota 2. El equipo que salió campeón en este torneo fueron los filipinos de Fnatic.

DJ, el roamer del equipo, conversó con el medio VPEsports después de la victoria y acá te dejamos la entrevista en español.

¿Cuál era su plan inicial para The Summit 12 y como cambió después de que la Major fuera pospuesta?

Cuando descubrimos que la Major iba a posponerse, tuve sentimientos encontrados al respecto. Me sentí insatisfecho porque quería jugar y al mismo tiempo, estaba un poco feliz porque puedo esconderme en casa y no preocuparme por COVID-19."

"The Summit 12 era parte de nuestro bootcamp para la Major de Los Ángeles y también serviría para aclimatarnos y evitar el Jet Lag.

Vimos Iceiceice jugando algunos héroes interesantes en el offlane, como Snapfire y Ogre Magi. ¿Fueron esos experimentos antes del Major o fueron héroes que ustedes realmente practicaron antes de llegar a Los Ángeles?

"Si no recuerdo mal, anteriormente hemos usado a esos héroes en partidos oficiales, por lo que no es realmente algo nuevo para nosotros. Además, Ice juega muchos héroes diferentes y extraños."

Tú actuación con Enigma en la Manila Major dejó en claro a todos que eres el mejor jugador con este héroe. ¿Sientes algún tipo de presión adicional cuando juegas a este héroe en partidas o simplemente estás contento de jugar con los héroes con los que te sientes extremadamente cómodo?

"No diría que soy el mejor jugador de ese héroe. Pero sí, a veces me siento presionado cuando juego una partida de alto riesgo y creo que es normal sentirse así. Además, es el trabajo de todos los jugadores deshacerse de la presión para jugar correctamente."

Mirando las notas de 7.25 me animo a decir que este parche es anti supports. Estoy en lo cierto, ¿cuánto perjudica este parche a los héroes de apoyo con el aumento del costo de TP, menos oro ganado en general y los pocos nerfs de artículos?

"Bueno, todos tienen que comprar rollos de TP, así que supongo que no se trata solo de los soportes. Están mejorando a muchos héroes este parche, pero creo que lo van a desnudar lentamente cuando vean a un héroe roto."

¿Crees que fue necesario cambiar las Botas de viaje, cuál es tu opinión sobre cómo funcionan ahora?

"No soy realmente un fanático de este cambio de Boots of Travel. Me gustó cómo solíamos tener 2 TP con BoT. Podrías usarlo para defender la base y luego volver a las peleas."