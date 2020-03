350mil espectadores ven el Grand Prix Virtual de Bahrein de Fórmula 1

Después del éxito de Veloce Esports '' Not The Australian Grand Prix 'el pasado fin de semana, la Fórmula 1 se subió al carro virtual y organizó su propia carrera virtual con pilotos de F1, corredores profesionales de sim, un siete veces medallista de oro olímpico y un ex miembro de One Direction.

Sin embargo, la mezcla ecléctica de estrellas en la parrilla atrajo a los espectadores, con todas las transmisiones combinadas del Gran Premio Virtual de Bahrein que entre Youtube y Twitch totalizaron alrededor de 350,000 espectadores.

Después de una caótica primera curva, que vio a Johnny Herbert, ex piloto de F1 de 55 años, olvidar todas las reglas de las carreras y tomar una ruta fuera de la carretera a través del césped hasta el primer lugar, y muchos choques después, el ganador de la carrera fue el corredor chino de Fórmula 2 Guanyu Zhou.

El piloto de McLaren F1, Lando Norris, una vez más mantuvo una gran parte de la audiencia de la carrera en su transmisión, rompiendo la marca de 100,000 en Twitch.

Un máximo de 104,000 sintonizados para ver a Norris una noche bastante agitada en Bahrein, en la que se clasificó en la última fila de la parrilla después de que los problemas técnicos le impidieran clasificarse, tuvo un choque en el juego durante la vuelta de formación, solo para volver a unirse a la carrera unos pocos vueltas desde el final para ver que la computadora lo había llevado hasta la tercera posición.

La mayoría de los pilotos famosos terminaron bien en la parte posterior de la parrilla, con la leyenda del ciclismo olímpico Sir Chris Hoy, la superestrella mundial Liam Payne y el golfista profesional Ian Poulter, todos en la retaguardia.

Fue otra gran noche para las carreras de simulación y la escena más amplia de los deportes electrónicos, ya que el juego de F1 sigue siendo uno de los medios principales para que los fanáticos hambrientos de deportes obtengan su solución.

El próximo Gran Premio Virtual de F1 oficial será el 5 de abril en el circuito llamado Albert Park de Australia. La serie de esports F1 de Veloce continuará este fin de semana, probablemente con el Gran Premio de Vietnam.

