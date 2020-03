Ceb dice que el 7.25 es el peor parche en la historia de Dota 2 y PPD le responde

Hace una semana, Valve lanzó el parche 7.25, un parche que suponemos estaba programado para cambiar el meta antes de la ESL One Los Ángeles Major.

A pesar de que este torneo del Dota Pro Circuit se tuvo que aplazar, Valve igual decidió lanzar el parche que trajo muchos cambios consigo. Y si bien, todos aplauden un cambio en las mecánicas de Dota 2. Parece que algunos jugadores no están muy contentos con este nuevo parche.

El primero que parece haberse manifestado en contra del parche 7.25 es el bicampeón de The International Sebastian “Ceb” Debs que, a través de su cuenta de Twitter expresó que consideraba este parche como el peor hasta la fecha.

i think 7.25 is one of the wrost patches dota has ever seen actually