Dota 2: PSG.LGD campeones de la Liga Profesional de China [VIDEO]

Este domingo 29 de marzo finalizó la Liga Profesional China de Dota 2. Fueron cinco meses de partidas regulares, en las que finalmente llegaron a los playoffs los conjuntos PSG.LGD y Vici Gaming en un Mejor de 5, alcanzado el quinto y definitivo encuentro.

Hace unos días, se jugaron las partidas de WeSave! Charity Play de la región China, en ella vimos la final de PSG.LGD vs Vici Gaming, donde el equipo de Somnus pudo vencer sin problemas a VG. Sin embargo, ayer jugaron una serie por la ESL One Los Angeles Online y perdieron por 2-1.

La primera partida fue asegurada para Vici Gaming por el juego temprano de Nyx Assassin y Timbersaw, los objetivos por Death Prophet y el juego largo por la fuerza de Naga Siren. Sin embargo, PSG.LGD reaccionó con dos victorias seguidas en la serie, contrarrestando en el juego 2 y 3 al Faceless Void de Zhang “Eurus” Chengjun.

En la cuarta partida, Vici Gaming fue nuevamente por Faceless Void pero con un cambio en sus planes, pues añadieron a Huskar en la estrategia combinado con Ogre Magi. Lone Druid carry de PSG.LGD fue contrarrestado por Huskar y esto empujó a un quinto juego definitivo.

En la partida de campeonato, VG fue por una estrategia de tumbar torres temprano para forzar peleas rápido, los héroes encargados de esta tarea eran Shadow Shaman y Lifestealer. Debido a su juego temprano al romper torres, no consiguieron suficientes items para hacer daño en las peleas.

Esto fue aprovechado por Dragon Knight de Maybe y Slark de Chalice, que estaban sobreviviendo las constantes iniciaciones del combo de Infest. De esta forma, PSG.LGD pudo retomar el control del juego y volverse los campeones.

WE ARE YOUR CHAMPIONS FOR:

🏆🏆CHINA DOTA 2 PROFESSIONAL LEAGUE BY IMBA TV 🏆🏆



Epic play by the team end with RAMPAGE kills by Chalice.

3-2 final score GGWP VG



And Here we are with our second throphy of the week!

Thank you for your endless supports!#PSGLGD #LGDWin #LGDGaming pic.twitter.com/b7aflK5y0n