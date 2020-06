"#SoyDoteroYNoSoyTerruco" el hashtag de la comunidad de Dota 2

Este año 2020 ha resultado ser bastante impredecible, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos solo en la primera mitad. Como parte de las cosas que nadie podría haber anticipado, está la forma en como el mundo de nuestra farándula local se entrelazó con la escena local de videojuegos, más particularmente la comunidad de Dota 2.

Una especie de precursor en diluir esta línea divisoria imaginaria fue Patricio "Sigma" Parodi. El "chico reality" se hizo no solo conocido con sus proezas en vivo, sino también en Dota 2 al punto de generar su propia "Army" (por "ejército" en inglés) en redes sociales.

Sin embargo, el nombre de la "Beba Army" es el que últimamente está en boca de todos. Estos grupos de usuarios en Facebook lograron notoriedad desde que Magaly Medina centró su atención en ellos desde el miércoles pasado. ¿La razón? Las amenazas en reportar masivamente su cuenta de Instagram para desaparecerla en esa red social.

En el siguiente video vemos como es que Medina califica a los integrantes de la "Beba Army" y a la vez menciona que son jugadores de Dota 2.

#SoyDoteroYNoSoyTerruco y la reivindicación de la comunidad de Dota 2 peruana

Ella, fiel a su estilo provocador e incisivo, no escatimó en adjetivos y se refirió a la "Beba Army" como "Terrucos Cibernéticos". Un epíteto que no ha sentado bien entre la comunidad de Dota 2, ya que esa imagen no representa con fidelidad a los miles de jugadores de este esport.

La conocida fan page "Ministerio de Dota del Perú", minutos después de las declaraciones de Magaly Medina, hizo un post con este hashtag apelando a sus seguidores para que sea tendencia.

No es nada brillante, y tampoco habla bien de Medina, que se generalice de esa forma a miles de jugadores solo por el comportamiento reprobable de unos cuantos.

Los grupos Beba Army se archivan en Facebook

Si hay algo que debe quedar en claro, aparte de que los jugadores de Dota 2 no son "terroristas", es que la "Beba Army" no es un solo grupo. Diversos grupos han sido creados, usando diversos nombres en referencia, como respaldo ante el potencial borrado de uno de los grupos. Como si se tratase de una hidra cuya cabeza cortada generase dos más en su lugar.



Esto ha provocado que muchos grupos en Facebook, que no quieren lidiar con el riesgo de ser borrados, sean archivados por sus respectivos administradores. Al suspender sus actividades se disminuye la posibilidad de ser reportados por personas ajenas al grupo.

