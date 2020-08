Dota 2: Thunder Predator e Infamous Gaming hacen su debut en la ESL One Tailandia 2020

Los mejores equipos de Sudamérica y Norteamérica, ya están listos para el inicio de la ESL One Tailandia 2020. Torne de Dota 2, que reunirá a los mejores equipos de ambas partes del continente y que tendrá un prize pool de 65 mil dólares.

El día de mañana, se llevarán a cabo dos enfrentamientos que tendrán como protagonistas a dos equipos peruanos: Infamous Gaming y Thunder Predator.

Thunder Predator vs CR4ZY - 12:00 m.

El equipo del trueno, será el encargado de inaugurar este torneo online. Nada más y nada menos que contra CR4ZY. Como podemos recordar, la última vez que se enfrentaron fue en The Great American Rivalry en donde el equipo de Estados Unidos venció por 2-0 a Thunder Predator por los PLayoffs del torneo.

Recordemos además que, CR4ZY salió subcampeón de ese torneo. Así que vienen teniendo una buena racha.

Bussines Associates vs Infamous Gaming 2:00 p. m.

Sin duda, este enfrentamientos será muy interesante pues, Bussines Associates no viene teniendo su mejor momento. Así que, Infamous Gaming debe aprovechar para empezar con el pie derecho en este torneo. La última vez que se enfrentaron, fue en la fase de grupos de The Great American Rivalry en donde empataron 1-1. En esta ocasión, el empate no es una posibilidad. Así que, será el momento de que los equipos muestren su mejor juego.

Formato y Calendario

El torneo se dividirá en tres etapas.:

Clasificaciones regionales (31 de julio -2 de agosto)

4 equipos competirán por dos slots entre los equipos invitados de forma directa al torneo. De estos 4 equipos, 2 son invitados y 2 son clasificados de las Open Qualifier.

Fase de Grupos (8 – 23 de agosto)

Los 8 equipos clasificados serán agrupados en un grupo donde jugarán partidas al Mejor de 3. Los primeros 4 equipos clasifican a los Playoffs y los últimos 4 son eliminados del torneo.

Playoffs (25 – 30 de agosto)

Sera un formato de doble eliminación. Todas las partidas serán al Mejor de 3 a excepción de la final que será al Mejor de 5.

Prize Pool

1er Lugar - $28,000

2do Lugar - $14,000

3er Lugar - $7,000

4to Lugar - $5,000

5to Lugar - $3,500

6to Lugar - $3,000

7mo Lugar - $2,500

8vo Lugar - $2,000

