Dota 2: Geek Fam se despide de su equipo de Dota 2 por culpa del COVID-19

El COVID-19 generó que muchas empresas alrededor del mundo se vieran obligadas a despedir a trabajadores o, en algunos casos, cerrar de forma permanente pues no conseguían los ingresos necesarios para mantenerse a flote.

A pesar de que los deportes electrónicos nunca se detuvieron, gracias a sus facilidades técnicas, algunas organizaciones tuvieron que dejar partir a algunos de sus jugadores.

Este es el caso de Geek Fam, un equipo relativamente nuevo de Dota 2 en SEA, que había venido teniendo buenos resultados tanto a nivel local como internacional. Ellos, a través de su cuenta de Twitter, anunciaron que dejarían libre a su roster de Dota 2 y es que, ante el tardío regreso del DPC y los pocos ingresos generados, la organización no encontró viable seguir manteniendo este roster activo.

