Call of Duty: Black Ops Cold War: fecha y hora para revelación del modo multiplayer

Nuevamente Activision nos cita un día miércoles para una gran revelación. En este caso se trata de un primer vistazo al modo multiplayer de su juego bélico que se reveló hace unas semanas: Call of Duty: Black Ops Cold War. Las redes sociales de Call of Duty han estado activas desde hace unos días recordándonos que falta muy poco para que seamos testigos de lo que el equipo de Treyarch y Raven nos tienen preparado fuera del modo campaña que sin duda muchos jugarán.

Esta cita tomará lugar este miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. (hora del pacífico). No sabemos cuanto tiempo es que durará esta revelación, pero los rumores acerca de la fecha de la beta para los jugadores que preordenaron el juego ya han comenzado a sonar fuertemente. Fiel a la costumbre, serán los jugadores de PlayStation 4 quienes podrán probarlo primero.

Activision nos ha proporcionado el día y la hora para esta revelación; pero también nos han proporcionado un lugar. Las cuentas de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter de Call of Duty transmitirán el stream de este primer vistazo al modo multiplayer en simultáneo este miércoles 9 de septiembre. La hora en la que esta transmisión comenzará, para los países de nuestra región, es como sigue:

-Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México: 12:00 p. m.

-Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 01:00 p. m.

-Argentina y Uruguay: 02:00 p. m.

Set a reminder to tune in to the Call of Duty: #BlackOpsColdWar Multiplayer Event:https://t.co/XYgHfJ8Pvy