League of Legends: G2 Esports avanza a semifinales de Worlds 2020 con 3-0

La última batalla de Worlds 2020 en los cuartos de final se definió entre los equipos G2 Esports y Gen.G. El conjunto coreano de League of Legends estaba como favorito, pero esto se vio opacado por la gran actuación del equipo europeo que ganó por el marcador de 3-0.

Sin tantos problemas, G2 volvió a mostrar su gran dominio contra equipos de Corea del Sur y Gen.G estuvo apabullado. Caps, Wunder, Jankos, Perkz y Mikyx vuelven a darle esperanza a la liga LEC ya que son los únicos occidentales que se mantienen en el Campeonato Mundial de League of Legends.

Ayer, Fnatic estuvo a punto de avanzar de ronda pero Top Esports le volteó el marcador de 2-0 a 3-2. Worlds 2020 queda con los equipos Top Esports, Suning, DAMWON y G2 Esports. La victoria del conjunto europeo fue tomada con mucha alegría por sus integrantes.

Tras dar el saludo respectivo al público, cargaron a Caps y estuvieron a punto de lanzarlo al lago digital que estaba en el escenario. Todo esto con unos gestos provocados por el midlaner de G2 Esports que dejó en la transmisión.

