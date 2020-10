League of Legends: Top Esports y Suning se enfrentan para conocer al segundo finalista del Worlds 2020

Después de la dura eliminación de G2 Esports del Worlds 2020, es el turno de dos nuevos equipos de League of Legends el enfrentarse para conocer al segundo equipo finalista del torneo más importante de este deporte electrónico creado por Riot Games y que, ha reunido en Shanghái, China a las mejores escuadras alrededor del mundo.

En esta ocasión, será el turno de los dos mejores equipos chinos del momento. Estamos hablando de Suning y de Top Esports. Este último, no solo es el favorito para llevarse esta serie, si no que es el favorito para llevarse el Worlds 2020.

The second #Worlds2020 Semifinal:@TOP_Esports_ vs @suning_gaming



Who will advance to the Final: #TESWIN or #SNWIN? pic.twitter.com/LLdLixJyUi