Dota 2: Beastcoast es tildado de "mano de obra barata" por manager de equipo de NA - VIDEO

Manager de Dota 2 norteamericano del equipo Plasma1337x hizo unos comentarios muy polémicos contra el conjunto sudamericano Beastcoast y los jugadores peruanos de la región. En su mensaje por Twitter los califica de "mano de obra barata" y otros términos despectivos.

Todo esto sucede en el marco de la partida entre Beastcoast y Plasma1337x que se jugará hoy en The Summit 13 a las 9:00 p. m. aproximadamente. Las regiones del norte y sur de América se juntan en este torneo que cuenta con $100 000 en premios.

Beyond The Summit castiga al manager por sus comentarios

La organizadora de torneos de Dota 2, Beyond The Summit, se pronunció sobre la actitud del equipo Plasma1337x que participa en su torneo The Summit 13. Pues, en el video que está más abajo deja comentarios muy polémicos que afectan las conductas del torneo entre las organizaciones participantes.

Por tal motivo, BTS decidió castigar al conjunto de Plasma1337x con la derrota por defecto en su encuentro de hoy ante Beastcoast a las 9:00 p. m. hora Perú. Pues esta decisión los afecta de sobremanera porque se encuentran en el fondo de la tabla con 0 puntos de las 8 partidas realizadas.

Foto: Beyond The Summit Twitter

Beastcoast es tildado de "mano de obra barata" por manager de equipo de NA

El manager de la escuadra norteamericana Plasma1337x en un largo video se dirigió a la organización Beastcoast comparando el sueldo de los jugadores de Norteamérica y Sudamérica, donde se molesta que ellos paguen por "mano de obra barata" y que afecta la economía de la región americana de Dota 2.

"Jugamos contra Beastcoast hoy día en The Summit 13. Ellos [Beastcoast] están utilizando manos de obra barata sudamericana contra nosotros".

Foto: Plasma1337x

Junto al mensaje compartieron un largo video donde dijo lo siguiente:

"Buenos días mis amigos sudamericanos. Necesitamos hablar, ¿saben que en Norteamérica piden entre 6 y 7 veces más de lo que a ustedes les pagan al mes, más una casa? Nadie los va a auspiciar por eso [a los equipos nortamericanos] tienen que bajar sus precios ¿verdad? ESTO SON LAS AMERICAS AHORA, estos idiotas parecen no entender cosas como oferta y demanda, la economía, América es ahora ‘Muy grande economía, sí’.

Es una cosa diferente, entonces ustedes [jugadores sudamericanos] necesitan empezar a reclamar más dinero, porque no podemos sobrevivir [Jugadores de NA] en la mi**** que a ustedes les pagan, a ustedes les están robando en Sudamérica y en Norteamérica los jugadores les roban a las organizaciones. Así que, todos ustedes jugadores de Sudamérica, necesitan pedir ‘muy grande pu** dinero’ cuando estén renegociando sus malditos contratos.

Todos y cada uno de ustedes necesitan simplemente subir los precios, creo que las americas deberían estar en $3000 dólares por jugador al mes; Eso debería ser para todos, Norteamérica, Sudamérica. ¿Comprende? Vamos chicos hoy jugamos contra los malditos de Beastcoast, con su maldito presupuesto, lo que sea, ¡vamos chicos!"

Muchas personalidades se alzaron en contra del mensaje enviado por el manager norteamericano como Moxxi o Guashineen:

Moxxi: "Aprecio que en el fondo de esto, usted quiere mejorar la escena, pero llamarlo ‘mano de obra barata sudamericana’ es degradante y honestamente evoca imágenes racistas. Necesitamos más organizaciones para tener una oportunidad en los equipos de Sudamérica y Beastcoast. Es una de las pocas organizaciones de Norteamérica que da ese salto de fe y paga de manera justa".

Guashineen: "En realidad estas loco, 1 estas asumiendo que no sabemos cómo negociar, 2 probablemente ni siquiera sabes cuánto nos pagan, 3 hablas como si muchos equipos de SA fueran fichados por organizaciones de NA (no es el caso). Y por supuesto culpas a esto como la razón por la que ningún equipo de NA consigue organizaciones. Brillante xD".

La cuenta de Twitter de Plasma1337x ya borró la publicación debido a las constantes respuestas en contra del mensaje enviado por el manager del equipo. ¿Qué opinas sobre los comentarios del manager del equipo norteamericano de Dota 2 hacia Beastcoast y organizaciones sudamericanas?

Beastcoast se enfrenta a Plasma1337x el domingo 25 de octubre

Para avivar las llamas entre Beastcoast y las polémicas frases del mánager de Plasma1337x. Estos equipos se enfrentan en un Mejor de 2 por The Summit 13 a las 09:00 p. m. aproximadamente en un duelo que sacará muchas chispas y dejará picante la cancha.

El duelo ha sido cancelado dando como ganador al equipo de Beastcoast tras el comunicado de Beyond The Summit aquí.

La escuadra peruana-boliviana se encuentra en el segundo puesto de la tabla con 5 puntos, mientras que Plasma1337x está último con cero puntos y 6 derrotas. Este duelo podría ser una masacre por parte del equipo de Scofield, Chris Luck, Stinger, K1 y Wisper. Puedes ver las partidas por el canal de Beyond The Summit en Twitch.

Foto: Liquipedia Dota 2

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!