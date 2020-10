Dota 2: Beyond The Summit castiga a Plasma1337x por comentarios denigrantes a Beastcoast

El domingo 25 de octubre, el manager de Plasma1337x hizo un mensaje polémico hacia los jugadores sudamericanos de Dota 2. Ante tal situación, la organización Beyond The Summit se pronunció sobre el incidente y decidió castigar al equipo en el torneo The Summit 13 debido a las declaraciones realizadas en Twitter.

Beastcoast tenía un duelo pendiente contra Plasma1337x a las 9:00 p. m. hora Perú, pero ha sido dado la victoria por defecto al conjunto sudamericano por la conducta dañina del manager norteamericano con los principios del torneo realizado por Beyond The Summit.

Beyond The Summit suspende a Plasma por los comentarios de su manager

Entre los mensajes enviados por el manager de Plasma1337x en sus redes sociales, dijo que los jugadores de Beastcoast son "mano de obra barata" con respecto a los de Norteamérica. Por este y otros temas dichos en su video la organización Beyond The Summit se pronunció en Twitter:

"Hoy en la mañana, la organización de uno de nuestros participantes publicó un mensaje derogatorio respecto a un oponente en redes sociales. Consideramos esta conducta como dañina para el evento como para la comunidad de Dota 2.

Dota es un juego mundial lleno de jugadores con distintos orígenes. Nosotros no toleraremos tales conductas, especialmente directamente relacionados con nuestros torneos. Como consecuencia, Plasma será suspendido en sus series de hoy y Beastcoast recibirá la victoria por defecto por dicha serie".

¿Esto significa que Plasma1337x está eliminado del torneo?

Pues no, solamente su serie contra Beastcoast ha quedado con el resultado de victoria para los sudamericanos ganando 2 puntos. Sin embargo, esta situación los pone en una zona roja de eliminación pues tienen 8 encuentros y 0 puntos acumulados.

Los próximos rivales de Plasma1337x son catJAMMERS, Infamous, Thunder Predator, Zero y Spirits. Si pierden dos series estarán eliminados de The Summit 13 quedando probablemente en el puesto 9-10. Recordemos que ellos clasificaron en la región de Norteamérica tras vencer a WangDaRen. ¿Crees que la organización tomó una buena decisión?

