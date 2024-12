Dota 2: Valve confirma un posible retraso y cambio de país para The International

The International 10 , el evento de Dota 2 más importante a nivel mundial, acaba de sufrir un cambio de planes con respecto al país donde se iba a realizar.

Debido a los problemas políticos por los que está pasando el país, Valve ha tomado la decisión de reubicar su torneo y ya no realizarlo en Suecia como se tenía planeado en un principio.

Foto: Twitter

En el transcurso del año pasado, Stockholm Live y Visit Stockholm continuaron asegurándonos en nuestras comunicaciones regulares y constantes que The International - Dota 2 Championships calificaba para las mismas exenciones que otros eventos deportivos de élite recibieron allí.

Sin embargo, a pesar de las garantías anteriores, nos informaron hace dos semanas que la Federación Sueca de Deportes acababa de votar para no aceptar los deportes electrónicos en la federación deportiva.

En reuniones posteriores (e inmediatas) con la Federación Sueca de Esports (SESF) y Visit Stockholm, descubrimos que nuestra única opción restante era pedirle al Ministro del Interior de Suecia que reclasificara The International - Dota 2 Championships como un evento deportivo de élite. Nuestra solicitud fue denegada de inmediato.

Dado que el Ministro del Interior no reconoció The International - Dota 2 Championships como un evento deportivo de élite, se le negaría a cualquiera que intente obtener una visa para viajar a Suecia para TI10 (incluidos jugadores, talentos y personal). La ausencia de este reconocimiento oficial también significa que los agentes fronterizos individuales tomarían decisiones sobre la entrada para aquellos que viajen al evento desde países fuera de la UE que normalmente no necesitan una visa para ingresar a Suecia.