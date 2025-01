Dota 2, hFn dejó de ser jugador de NoPing Esports: "la decisión la tomaron los jugadores"

NoPing , una de las organizaciones de Dota 2 más importantes en Sudamérica, anunció que William "hFn" Medeiros dejó de ser el carry oficial del equipo después de jugar con ellos las Temporada 2 del Dota Pro Circuit y las clasificatorias cerradas a The International 10.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

"Chicos no soy más parte de Noping y solo tengo que agradecer a org y @thomasadg por el tiempo que pasé allí, todavía no sé qué voy a hacer pero eso es todo, gracias también a todos los que me apoyan. Y la decisión la tomaron los jugadores por cierto."