¡Es oficial! Morty ya está disponible en Fortnite

Morty ya se encontraba dentro de la base de datos de Fortnite tras haberse publicado la última actualización del juego que entre sus novedades trajo el modo Impostores, el cual ha sido muy criticado en redes sociales por su enorme parecido a Among Us. Inclusive varios miembros de Innersloth salieron a pronunciarse al respecto y mostrándose incómodos.

Foto: Twitter (vía @ruvenmb)

Junto a la filtración de la llegada de Morty a Fortnite, HYPEX reveló cuáles serán los próximos invitados especiales al Battle Royale. Grata ha sido la sorpresa de muchos al saber que uno de estos será nada menos que Will Smith.

Foto: Composición

Otro artista que tendrá su propia skin será J. Balvin. El llamado príncipe del reguetón, llegará con hasta 3 apariencias distintas. Balvin no es ningún desconocido para los fans de Fortnite, ya que el año pasado, el cantante colombiano dio un concierto virtual.

El último rostro conocido en llegar eventualmente al juego de Epic Games será Chris Hemsworth. Al igual que Will Smith, la apariencia del actor estará basada en un personaje que interpretó en la pantalla grande. Y no, no hablamos de Thor, sino de Tyler Rake, quien es el protagonista de la cinta Extraction.