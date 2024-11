Bandai Namco dona 850 mil dólares a causas benéficas en Ucrania

La compañía de videojuegos japonesa Bandai Namco anunció que donará 100 millones de yenes (alrededor de 854 mil dólares) a la organización benéfica Save the Children en señal de apoyo a Ucrania. Según su página web, Save the Children brinda ayuda humanitaria a Ucrania a través de servicios como provisión de alimentos, subvenciones de dinero y programas de terapia.

Foto: Difusión

Save the Children comenzó a operar en Ucrania en 2014 y ha emprendido múltiples proyectos para ayudar a los niños en crisis. Durante el conflicto con Rusia, Save the Children ha estado trabajando con organizaciones locales para distribuir artículos de primera necesidad.

Otras empresas que han donado dinero para ayudar a Ucrania son Koei Tecmo Holdings y The Pokemon Company. Yoko Taro también anunció que donaría parte de sus ventas de merchandising a Ucrania. CD Projekt Red y 11 bit Studios también hicieron una donación, mientras que Necrosoft Games está organizando un paquete benéfico.

Tras una petición del viceprimer ministro ucraniano Mykhailo Fedorov para que las empresas de juegos cesaran sus operaciones en Rusia y Bielorrusia la semana pasada, Niantic anunció que Pokémon Go dejará de funcionar en esos países.

Según la compañía, las descargas de Pokémon Go ya se han desactivado en esas regiones, y por ende el juego se suspenderá "en breve". La medida de Niantic se produce en medio de una ola de decisiones similares de otras compañías de juegos que han decidido suspender los negocios o servicios en esos países después de la invasión rusa de Ucrania a fines del mes pasado.

No está claro cuánto durará la suspensión del servicio de Niantic en la región. Pero ahora que la compañía ha tomado esta decisión para fomentar una "resolución rápida de la violencia y el sufrimiento en Ucrania", no habrá servicio de Pokémon Go en Rusia o Bielorrusia hasta que se pueda negociar algún tipo de acuerdo de paz.