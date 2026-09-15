Luis Suárez hace historia: Perú consigue su primer oro en los Juegos Suramericanos 2026

Perú celebra una jornada histórica en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este martes 15 de septiembre, el gamer peruano Luis Suárez conquistó la medalla de oro en la competencia masculina de EA SPORTS FC, convirtiéndose en el primer representante nacional en subir a lo más alto del podio en esta edición del certamen. Su victoria fue confirmada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que destacó el logro como el primer oro de la delegación peruana.

El peruano disputó una reñida final contra el venezolano Jorge Juares en el L2 Arena de Rosario, sede de las competencias de esports. Suárez se impuso por 2-1 en la serie global: ganó el primer duelo por 3-2, cayó 6-3 en el segundo encuentro y aseguró el título tras vencer 6-2 en el partido decisivo. De esta manera, logró una presea dorada que marca un momento importante para los deportes electrónicos peruanos en el ámbito internacional.

Luis Suárez obtuvo el oro en los Juegos Suramericanos 2026.

Santa Fe 2026: los Esports debutan en los Juegos Suramericanos

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4000 atletas de 15 países. En esta edición, los esports forman parte por primera vez del programa oficial de los Juegos Suramericanos, con competencias de EA SPORTS FC, VALORANT y Assetto Corsa.

El logro de Suárez no fue el único resultado destacado para Perú. Patricia Pérez también alcanzó el podio al conseguir la medalla de plata en EA SPORTS FC femenino, tras disputar la final frente a la argentina Daniela Arias. Así, los deportes electrónicos aportaron dos preseas a la delegación nacional en una jornada que quedará registrada en la historia deportiva del país.