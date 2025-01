CoD Warzone: jugadores se van y prefieren irse a Apex Legends

Call of Duty: Warzone , el battle royale free-to-play de Activision , se encuentra en una posición no muy cómoda que digamos actualmente. Tras las acusaciones de ciertos empleados de Acitvision-Blizzard , algunos jugadores eligieron el boycott como forma de protesta . Sin embargo, otro grupo siguió jugando solo para encontrarse con un problema que ha plagado las partidas desde hace ya algún tiempo: los tramposos .

Foto: YouTube

Se sabe que en el último reporte trimestral de Activision-Blizzard y sus inversionistas, no hubo mención alguna acerca del problema de los tramposos en Call of Duty: Warzone. Muchos esperaban que se detallen los planes para hacerle frente a esos jugadores, sin embargo eso no sucedió y esto no caló para nada bien la comunidad.