Call of Duty: Warzone: ahora una puerta puede acabar contigo

Call of Duty: Warzone cumplió su primer año hace poco y la cantidad de jugadores que caen valientemente sobre el campo de batalla parece no disminuir. Con la intención de no pisar el Gulag, los jugadores han ideado mil y un formas de sortear el mortal gas que cubre la zona y también a sus adversarios que buscan hacerse con la victoria. Sin embargo ahora también deberán cuidarse de una puerta.