Call of Duty: Vanguard será parte de Gamescom 2021

Activision por fin reveló el nuevo juego de su franquicia más popular. Call of Duty : Vanguard saldrá el 5 de noviembre, y tendrá una trama que gira alrededor de un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial que busca acabar con el sucesor de Hitler. Ahora, el conocido organizador Geoff Keighley ha confirmado que el título estará presente en la Gamescom 2021, un evento de videojuegos que se llevará a cabo el 25 de agosto.

Call of Duty: Vanguard está generando bastante expectativa en la comunidad. Recientemente, se reveló que Treyarch estará a cargo del modo Zombies del juego, mientras que Sledgehammer Games serán los encargados de desarrollar la campaña del juego principal. Esta no es la primera vez que hay una colaboración entre dos diferentes estudios de Activision en un juego de Call of Duty, ya que previamente Treyarch colaboró con Raven en el desarrollo de Black Ops - Cold War.