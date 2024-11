El streamer TheGrefg molestó con The Game Awards

TheGrefg es una conocida figura dentro de Twitch , que fue uno de los tantos nominados en la categoría "Mejor creador de contenido" en The Game Awards 2021, pero quien terminó llevándose la victoria fue Dream, otro creador de contenido especializado en Minecraft.

La victoria de Dream fue una auténtica sorpresa, considerando que no solo estaba en la competencia TheGrefg, también Ibai Llanos, uno de los streamers españoles más importantes actualmente en la plataforma de Amazon. Sin embargo, y a pesar de no haber conseguido ganar, TheGrefg está molesto con los organizadores del TGA 21.

Foto: Twitter

Desde Twitter, el streamer mostró su incomodidad diciendo lo siguiente: " Espectacular el tiempo dedicado a la categoría "Creador de Contenido" en The Game Awards " Acto seguido dijo que todos quedaron como payasos, colocando un emoji que hace referencia a ello. En otra publicación, dejó en claro que su molestia no era porque ganó Dream.

"El problema no es que haya ganado Dream, es un creador de contenido TOP" expresa el streamer. "El problema es la importancia y tiempo dedicado al premio de los #TheGameAwards habiendo tantas comunidades pendientes de ello. No han salido ni nuestras caras OMEGALUL" finaliza su mensaje en tono irónico.

Tras sus dos publicaciones, la respuesta de los usuarios no se hizo de esperar. Varias personas cuestionaron su molestia, indicando que en realidad estaba incomodo por no haber ganado. "Justo por este tipo de post es que no debías ganar. Bien merecido el premio a Dream, habla de que tenemos creadores hispanohablantes pésimos" le dijo un usuario.