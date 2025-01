Call of Duty: Titán Acorazado de Attack on Titan llega al juego

Muchos quedamos decepcionados por el paquete inspirado en Levi Ackerman de Attack on Titan que llegó a Call of Duty Vanguard. Las redes no tuvieron piedad con la forma en cómo dieron inicio a esta extraña colaboración dentro del más reciente videojuego de la saga.

No estamos seguros si han querido remediar su error, pero desde ya se encuentra disponible un nuevo paquete limitado, pero esta vez teniendo de protagonista al Titán Acorazado, otro personaje bastante conocido de Shingeki no Kyojin. Tal y cómo sucedió con el paquete de Levi, este se podrá conseguir a un precio de 2400 CP (Call of Duty Points)

Foto: Difusión

A raíz de una nueva actualización, se introdujo al personaje, que viene acompañado con skins para sus armas. Esta vez si se nota que le pusieron un poco más de empeño a la colaboración. Gracias a que en estos momentos se sigue emitiendo la parte 2 de la última temporada de Attack on Titan, la serie nuevamente vuelve a ser tendencia a nivel mundial, por lo que Activision Blizzard está aprovechando eso.

Streamers reciben bien el skin de Titán Acorazado

Tras hacerse pública la inclusión del Titán Acorazado en Call of Duty, diferentes personas en redes han mostrado su interés en poder tenerlo. Uno de ellos es timthetatman, conocido streamer profesional que actualmente enfoca su contenido en Call of Duty Warzone.

Foto: Difusión

Lo mismo ha pasado con "Swagg", creador de contenido para FaZe Clan, quien escribió: "MALDICIÓN. LO NECESITO". Por supuesto que, no faltará aquellos usuarios que aún muestran su descontento de encontrarse con una colaboración tan extraña, e incluso algunos se mofan de colocar personajes tan surrealistas como los titanes en un juego de la segunda guerra mundial.