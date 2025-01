Microsoft: Call of Duty y otros juegos se lanzarán en PlayStation

Una de las noticias que remeció a la escena gamer el mes pasado fue el anuncio de Microsoft (Xbox) relacionado a la compra de Activision-Blizzard . Si bien la compra, que asciende a casi 70 mil millones de dólares , aún no se ha concretado el impacto sobre las acciones de Sony (PlayStation) se hizo sentir y ha causado mucho revuelo acerca del futuro de los juegos que están en el tintero dentro de las oficinas de la compañía con sede en California.

Hoy, en una nueva entrada en el blog oficial de Microsoft, se ha confirmado que los juegos de Activision-Blizzard (como Call of Duty, Diablo, Overwatch 2 y más) también verán la luz en la plataforma PlayStation tanto en el futuro cercano como en lo sucesivo. La declaración, hecha por Brad Smith (Presidente y Vicepresidente de Microsoft), dice lo siguiente:

"Para dejarlo en claro, Microsoft continuará haciendo disponibles a Call of Duty y otros títulos populares de Activision-Blizzard en PlayStation a través de los términos de cualquier acuerdo con Activision. Nos hemos comprometido con Sony a que los haremos disponibles incluso más allá de cualquier acuerdo existente y hacia el futuro para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman. Estamos interesados en hacer lo mismo en la exitosa plataforma de Nintendo. Creemos que esto es lo mejor para la industria, los gamers y nuestro negocio."

Foto: captura PC

Phil Spencer, CEO de Xbox, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los fans de Call of Duty y la comunidad en general que estaba preocupada por cómo iban a trabajar las franquicias de Activision-Blizzard a futuro.

En su mensaje, Spencer señala haber sostenido conversaciones con los líderes de Sony, donde ambos hablaron de las intenciones de mantener todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y de mantener Call of Duty en PlayStation. " Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación ".

Foto: Twitter

Call of Duty desde hace algunos años lleva manteniendo una muy buena relación con PlayStation. No en vano hemos visto ciertos acuerdos de modos de juego exclusivos o trajes para los usuarios de PlayStation Plus. Todas esos beneficios podrían acabar en favor a los usuarios de Xbox, lo que recuerda a cómo eran las relaciones entre Microsoft y Activision Blizzard durante las épocas de Xbox 360.