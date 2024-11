Conoce el nuevo PlayStation Plus donde habrá juegos de PS1 y PS2

Sony presentó el renovado PlayStation Plus, su conocido servicio de suscripción, que ahora no solo permitirá que sigas jugando en línea, ahora podrás acceder a otros beneficios en base a que tipo de suscripción estés optando, ya que Plus se dividirá en tres niveles: Essentials, Extra y Premium .

Por otro lado, Latinoamérica se verá un poco beneficiado con el renovado PlayStation Plus en cuanto a precio. Asimismo, se confirma el cierre de PlayStation Now como servicio aparte, y terminará fusionándose con PS Plus, incluyendo opciones como jugar por streaming títulos de PlayStation 3, así como descargar títulos de PS1, PS2 y PSP. No hay mención a Vita.