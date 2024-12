No obstante, el trayecto hacia este destino no resulta sencillo, y un gran número de inmigrantes opta por rutas irregulares para cruzar la frontera, lo que ha desencadenado una crisis en la región. Anualmente, millones de personas de diversas partes del mundo intentan llegar a Estados Unidos , impulsados por la esperanza de mejorar su calidad de vida en áreas como empleo, educación y seguridad. AQUÍ todos los detalles.

Conoce a los INMIGRANTES que NO CALIFICAN al parole humanitario de EE.UU.

Aunque esta iniciativa proporciona una alternativa legal para ciertos grupos, no todos los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para beneficiarse de ella. Existen limitaciones específicas que pueden excluir a algunos interesados, quienes se ven obligados a explorar otras opciones para ingresar al territorio estadounidense.

El acceso al parole humanitario en Estados Unidos e stá sujeto a diversas restricciones que limitan la elegibilidad de los solicitantes. En primer lugar, aquellos que posean doble nacionalidad o residencia permanente en otro país no podrán optar por este beneficio, a menos que exista un programa similar en su nación de origen. Además, quienes hayan enfrentado una orden de remoción en los últimos cinco años o estén bajo un veto de admisibilidad por expulsiones previas quedan excluidos del proceso.

En esa línea, se establecen fechas específicas que determinan l a elegibilidad según el país de origen. Por ejemplo, los venezolanos que hayan cruzado irregularmente la frontera estadounidense después del 19 de octubre de 2022, así como los cubanos, haitianos y nicaragüenses que lo hayan hecho tras el 9 de enero de 2023, no podrán acceder al parole. También se considera el cruce irregular de fronteras como un factor de descalificación, así como la interceptación en el mar para cubanos y haitianos después del 27 de abril de 2023.

Los menores de 18 años que no viajen con un adulto responsable no son elegibles y podrían ser colocados bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Además, los solicitantes deben pasar investigaciones de antecedentes relacionados con la seguridad nacional; aquellos que no las aprueben serán descalificados. La falta de un patrocinador en EE. UU. que ofrezca apoyo financiero y la ausencia de documentación válida, como un pasaporte vigente, también son motivos de ineligibilidad para el parole humanitario.