ICE: estas son las condiciones que enfrentan los inmigrantes en los sobrepoblados centros de detención en EE.UU

Un equipo de investigación de News4 visitó la oficina de ICE en Baltimore y observó de cerca el procesamiento de los detenidos. Matt Elliston , director de la Oficina Local , explicó que el objetivo es que los inmigrantes no pasen más de 12 horas en el centro. Sin embargo, debido a la falta de espacio, muchos permanecen allí por varios días antes de ser trasladados a otras instalaciones, como ocurrió recientemente con 40 detenidos enviados a Denver, Colorado.

Desde la aprobación de la Ley de Dignidad, No Detención de 2021, los inmigrantes arrestados en Maryland ya no pueden ser retenidos en el estado, lo que ha llevado a su traslado a centros en Virginia y Pensilvania. No obstante, abogados y activistas han denunciado que estos lugares operan al límite de su capacidad.